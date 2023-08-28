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У небі над Україною вночі знищили 4 з 6 запущених ворогом ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Російські війська у ніч на 28 серпня атакували Україну шістьма ракетами, чотири з них - крилаті, збито чотири з них - дві з них крилаті, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. Чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

"У результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети "Калібр"; дві керовані авіаційні ракети Х-59", - повідомили у ПС ЗСУ.

Як зазначається, є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині. Про наслідки та постраждалих повідомить місцева адміністрація.

Доповнення

За даними ОВА, під час ранкової ракетної атаки окупанти завдали удару по промисловому об'єкту Полтавської області.

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