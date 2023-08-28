В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 6 запущенных врагом ракет

Детали

Как сообщается, ночью 28 августа 2023 года противник нанес удар ракетами морского и воздушного базирования. Четыре крылатые ракеты "Калибр" были выпущены с вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии. Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

"В результате боевой работы уничтожено четыре воздушные цели: две крылатые ракеты "Калибр"; две управляемые авиационные ракеты Х-59", - сообщили в ВС ВСУ.

Как отмечается, есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области.

Дополнение

По данным ОВА, во время утренней ракетной атаки оккупанты нанесли удар по промышленному объекту Полтавской области.