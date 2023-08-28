Росіяни атакували Полтавщину: є влучання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Під час ранкової ракетної атаки окупанти завдали удару по промисловому об'єкту Полтавської області. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.
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"Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий обʼєкт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
Доповнення
Через ракетну небезпеку під ранок понеділка було оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про можливі пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.