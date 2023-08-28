Росіяни атакували Полтавщину: є влучання

Цитата

"Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий обʼєкт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Доповнення

Через ракетну небезпеку під ранок понеділка було оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про можливі пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.