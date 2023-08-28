Россияне атаковали Полтавскую область: есть попадания

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"Сегодня враг атаковал Полтавскую область. Есть попадание в промышленный объект", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших уточняется.

Дополнение

Из-за ракетной опасности под утро понедельника была объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ сообщали о возможных пусках "Калибров" из акватории Черного моря.