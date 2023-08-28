Россияне атаковали Полтавскую область: есть попадания
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Во время утренней ракетной атаки оккупанты нанесли удар по промышленному объекту Полтавской области. Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"Сегодня враг атаковал Полтавскую область. Есть попадание в промышленный объект", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пострадавших уточняется.
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Из-за ракетной опасности под утро понедельника была объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ сообщали о возможных пусках "Калибров" из акватории Черного моря.