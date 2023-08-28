Ракетна атака рф на Полтавщину забрала життя вже трьох людей - МВС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських військ на Полтавську області у ніч на 28 серпня зросла до трьох, повідомив у понеділок міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.

Цитата

"Внаслідок російського удару по олійниці на Полтавщині загинуло троє людей. Ще один вважається безвісти зниклим. Шукаємо", - написав Клименко у Telegram.

Деталі

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив, що знайшли тіло ще однієї людини, і зазначив, що рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару. "Тривають пошуки однієї особи", - вказав Лунін у Telegram.

"П’ятеро осіб отримали ушкодження різних ступенем тяжкості. Усі постраждалі - працівники підприємства", - зазначив Клименко.

Міністр додав, що пожежа ліквідована. Триває документування воєнного злочину росії.

Нагадаємо

Як повідомлялося, є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині, було відомо про двох загиблих.

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