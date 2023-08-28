Ракетная атака рф на Полтавску область унесла жизни уже трех человек - МВД

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Количество погибших в результате ракетной атаки российских войск на Полтавскую области в ночь на 28 августа возросло до трех, сообщил в понедельник министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Цитата

"В результате российского удара по маслобойне в Полтавской области погибли три человека. Еще один считается без вести пропавшим. Ищем", - написал Клименко в Telegram.

Детали

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил, что нашли тело еще одного человека, и отметил, что спасатели продолжают разбирать завалы после ракетного удара. "Продолжаются поиски одного человека", - указал Лунин в Telegram.

"Пять человек получили повреждения различной степени тяжести. Все пострадавшие - работники предприятия", - отметил Клименко.

Министр добавил, что пожар ликвидирован. Продолжается документирование военного преступления россии.

Напомним

Как сообщалось, есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области, было известно о двух погибших.

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