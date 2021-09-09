"Кернеса вбили?": з'явилася несподівана версія загибелі ексмера Харкова

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"В інформпросторі стала курсувати версія, яку озвучують і місцеві блогери. На їхню думку, однією з основних версій кримінального провадження щодо обставин смерті Кернеса має стати розслідування по ст. 115 ККУ (вбивство). Несподівано. Але, дійсно в цій справі багато нестиковок, на які і вказується", - пояснила Соколовська.

Сумніви висловлюються щодо того, а чи дійсно Кернес захворів короновірусом, продовжила вона.

"Справа в тому, що про діагноз COVID-19 стало відомо 2 вересня, коли він уже був у настільки поганому стані, що навіть не зміг зустріти в аеропорту Харкова президента. Однак ще 31 серпня Кернес був в ОП здоровісінький, зустрічався з багатьма людьми, і ніхто з них не захворів. Місцеві спостерігачі кажуть, ну, припустимо хвороба вразила раптово, але далі гірше - через п'ять днів у Кернеса в харківській лікарні стався інсульт. Але дозвольте, кажуть, що після замаху в 2014 році Кернес мало не цілодобово (був - ред.) під наглядом лікарів і чому інформацію про інсульт відразу приховали від громадськості? А через тиждень Кернеса відправляють до Німеччини і єдиним, по суті, каналом звідки всі отримують інформацію стає Павло Фукс.

У цей час повним ходом йде місцева виборча кампанія - 2020. І в політичному житті Харкова відбуваються дивні речі. Списки Блоку Кернеса, якого відправили до Німеччини, починають переробляти під керівництвом нинішнього в.о. мера Ігоря Терехова і там з'являються люди, м'яко кажучи, далекі від Кернеса, але близькі до ексглави МВС Арсена Авакова", - розповіла Соколовська.

У зв'язку з цим багато хто заговорив про те, що, якщо б Терехов і компанія знали, що Кернес повернеться живий з Німеччини, то він би ніколи не ризикнув так вчинити, пише політичний експерт.

"Далі було сумнівне обрання Терехова секретарем міськради за допомогою "електронного підпису Кернеса", появою і справжністю якого і займаються силовики, а також Федеральна прокуратура Німеччини. А відразу після обрання Терехова, Кернес помер і той став в.о мера. Ось і задаються тепер у Харкові питанням, а чи не були події вересня-грудня 2020 року, пов'язані з хворобою і смертю Кернеса, не трагічною випадковістю, а "навмисним вбивством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб"? Є мотив, є результат. І є над чим подумати і правоохоронцям", - підкреслила Соколовська.

У контексті

25 жовтня 2020 року харків'яни більшістю обрали Геннадія Кернеса мером міста. Однак на той момент він, за офіційними даними, знаходився за кордоном на лікуванні і навіть міським головою був призначений без присяги.

Останній раз Кернеса на публіці бачили в серпні, до дати проведення виборів, а 17 грудня стало відомо про його смерть. При цьому весь цей час близькі стверджували, що Кернес живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус, що було безпідставно.

Ігор Терехов змінив Кернеса на посаді і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито був доданий електронний підпис Кернеса. Цей підпис, за однією з версій, вважають підробленим.

Відповідно до закону, у разі смерті міського голови дострокові вибори призначаються парламентом. Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман, Аліна Мустафаєва.