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“Кернеса убили?”: появилась неожиданная версия гибели экс-мэра Харькова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. История с тем, что Федеральная прокуратура Германии изучает обстоятельства госпитализации Геннадия Кернеса и эти материалы вскоре будут переданы в Генпрокуратуру Украины получила неожиданное продолжение. Об этом в Facebook написала политический эксперт Янина Соколовская, передаёт УНН.

Детали

“В информпространстве стала курсировать версия, которую озвучивают и местные блогеры. По их мнению, одной из основных версий криминального производства относительно обстоятельств смерти Кернеса должно стать расследование по ст. 115 ККУ (убийство). Неожиданно. Но, действительно в этом деле много нестыковок, на которые и указывается”, — объяснила Соколовская.

Сомнения высказываются относительно того, а, действительно ли Кернес заболел короновирусом, продолжила она.

“Дело в том, что о диагнозе COVID-19 стало известно 2 сентября, когда он уже был настолько плох, что даже не смог встретить в аэропорту Харькова президента. Однако еще 31 августа Кернес был в ОП здоровёхонький, встречался с многими людьми, и никто из них не заболел. Местные наблюдатели говорят, ну, допустим болезнь поразила внезапно, но дальше хуже — через пять дней у Кернеса в харьковской больнице случился инсульт. Но позвольте, говорят, ведь после покушения в 2014 году Кернес чуть ли не круглосуточно (был - ред.) под наблюдением врачей и почему информацию об инсульте сразу скрыли от общественности? А через неделю Кернеса отправляют в Германию и единственным, по сути, каналом откуда все получают информацию становится Павел Фукс.

В это время полных ходом идет местная избирательная кампания — 2020. И в политической жизни Харькова происходят странные вещи. Списки Блока Кернеса, которого отправили в Германию, начинают переделывать под руководством нынешнего и.о. мэра Игоря Терехова и там появляются люди, мягко говоря, чуждые Кернесу, но близкие к экс-главе МВД Арсену Авакову”, — рассказала Соколовская.

В этой связи многие заговорили о том, что, если бы Терехов и компания знали, что Кернес вернется живой из Германии, то он бы никогда не рискнул так поступить, пишет политический эксперт.

“Далее последовало сомнительное избрание Терехова секретарем горсовета с помощью „электронной подписи Кернеса“, появлением и подлинностью которой и занимаются силовики, а также Федеральная прокуратура Германии. А сразу после избрания Терехова, Кернес умер и тот стал и.о мэра. Вот и задаются теперь в Харькове вопросом, а не были ли события сентября-декабря 2020 года, связанные с болезнью и смертью Кернеса, не трагической случайностью, а „умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц“? Есть мотив, есть результат. И есть над чем подумать и правоохранителям”, — подчеркнула Соколовская. 

В контексте

25 октября 2020 года харьковчане большинством выбрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без присяги.

Последний раз Кернеса на публике видели в августе, до даты проведения выборов, а 17 декабря стало известно о его смерти. При этом все это время близкие утверждали, что Кернес жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус, что было безосновательно.

Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса. Эту подпись по одной из версий считают поддельной.

Согласно закону, в случае смерти городского головы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.

Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман, Алина Мустафаева.

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