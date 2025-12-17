Керівником Укрнафти став Богдан Кукура

$42.180.06
Ексклюзив
11:22 • 2376 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
10:56 • 4512 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 6658 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 11196 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 15757 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 15150 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 25965 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 44837 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 36799 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
16 грудня, 15:35 • 37588 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
11:22 • 2376 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex
Керівником Укрнафти став Богдан Кукура

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Богдан Кукура призначений головою правління Укрнафти за результатами відкритого відбору. Нафтогаз очікує виконання всіх стратегічних завдань від нового керівника.

Керівником Укрнафти став Богдан Кукура

Богдан Кукура став головою правління Укрнафти, передає УНН із посиланням на повідомлення Нафтогазу.

Укрнафта, що є частиною Групи Нафтогаз, отримала нового керівника. Ним став — Богдан Кукура, переможець відкритого конкурентного відбору на посаду голови правління компанії 

- йдеться у повідомленні.

У компанії зауважують, що конкурс проходив відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління ОЕСР і тривав із серпня. До процесу було залучено професійне рекрутингове агентство, а переможця затвердила Наглядова рада компанії.

"Нафтогаз" у грудні збільшив добовий імпорт газу: які очікування до кінця року03.12.25, 15:16 • 2610 переглядiв

Група Нафтогаз, зазначено у повідомленні, як один із акціонерів Укрнафти, очікує повного виконання всіх стратегічних та операційних завдань, визначених Урядом України.

"Укрнафта" повідомила про чистий прибуток у розмірі 16,38 млрд грн у 2024 році01.04.25, 14:35 • 12882 перегляди

Антоніна Туманова

Економіка
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Нафтогаз України
Україна