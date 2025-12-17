Керівником Укрнафти став Богдан Кукура

Богдан Кукура став головою правління Укрнафти, передає УНН із посиланням на повідомлення Нафтогазу.

Укрнафта, що є частиною Групи Нафтогаз, отримала нового керівника. Ним став — Богдан Кукура, переможець відкритого конкурентного відбору на посаду голови правління компанії - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважують, що конкурс проходив відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління ОЕСР і тривав із серпня. До процесу було залучено професійне рекрутингове агентство, а переможця затвердила Наглядова рада компанії.

Група Нафтогаз, зазначено у повідомленні, як один із акціонерів Укрнафти, очікує повного виконання всіх стратегічних та операційних завдань, визначених Урядом України.

