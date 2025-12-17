Керівником Укрнафти став Богдан Кукура
Богдан Кукура призначений головою правління Укрнафти за результатами відкритого відбору. Нафтогаз очікує виконання всіх стратегічних завдань від нового керівника.
Богдан Кукура став головою правління Укрнафти, передає УНН із посиланням на повідомлення Нафтогазу.
Укрнафта, що є частиною Групи Нафтогаз, отримала нового керівника. Ним став — Богдан Кукура, переможець відкритого конкурентного відбору на посаду голови правління компанії
У компанії зауважують, що конкурс проходив відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління ОЕСР і тривав із серпня. До процесу було залучено професійне рекрутингове агентство, а переможця затвердила Наглядова рада компанії.
Група Нафтогаз, зазначено у повідомленні, як один із акціонерів Укрнафти, очікує повного виконання всіх стратегічних та операційних завдань, визначених Урядом України.
