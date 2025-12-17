Руководителем Укрнафты стал Богдан Кукура

$42.180.06
Эксклюзив
11:22 • 2848 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 4950 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 7018 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 11391 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 15941 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 15285 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 26101 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 44941 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 36881 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37623 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении17 декабря, 02:29 • 20592 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53 • 27068 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 16438 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 20312 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 16854 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
11:22 • 2848 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 17115 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 36467 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 50592 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 52357 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Виктор Орбан
Антониу Кошта
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Одесская область
Запорожье
Руководителем Укрнафты стал Богдан Кукура

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Богдан Кукура назначен председателем правления Укрнафты по результатам открытого отбора. Нафтогаз ожидает выполнения всех стратегических задач от нового руководителя.

Руководителем Укрнафты стал Богдан Кукура

Богдан Кукура стал председателем правления Укрнафты, передает УНН со ссылкой на сообщение Нафтогаза.

Укрнафта, являющаяся частью Группы Нафтогаз, получила нового руководителя. Им стал Богдан Кукура, победитель открытого конкурентного отбора на должность председателя правления компании 

- говорится в сообщении.

В компании отмечают, что конкурс проходил в соответствии с международными стандартами корпоративного управления ОЭСР и длился с августа. К процессу было привлечено профессиональное рекрутинговое агентство, а победителя утвердил Наблюдательный совет компании.

"Нафтогаз" в декабре увеличил суточный импорт газа: какие ожидания до конца года03.12.25, 15:16 • 2610 просмотров

Группа Нафтогаз, указано в сообщении, как один из акционеров Укрнафты, ожидает полного выполнения всех стратегических и операционных задач, определенных Правительством Украины.

"Укрнафта" сообщила о чистой прибыли в размере 16,38 млрд грн в 2024 году01.04.25, 14:35 • 12882 просмотра

Антонина Туманова

Экономика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Нафтогаз
Украина