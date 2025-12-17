Руководителем Укрнафты стал Богдан Кукура

Богдан Кукура стал председателем правления Укрнафты, передает УНН со ссылкой на сообщение Нафтогаза.

Укрнафта, являющаяся частью Группы Нафтогаз, получила нового руководителя. Им стал Богдан Кукура, победитель открытого конкурентного отбора на должность председателя правления компании - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что конкурс проходил в соответствии с международными стандартами корпоративного управления ОЭСР и длился с августа. К процессу было привлечено профессиональное рекрутинговое агентство, а победителя утвердил Наблюдательный совет компании.

"Нафтогаз" в декабре увеличил суточный импорт газа: какие ожидания до конца года

Группа Нафтогаз, указано в сообщении, как один из акционеров Укрнафты, ожидает полного выполнения всех стратегических и операционных задач, определенных Правительством Украины.

"Укрнафта" сообщила о чистой прибыли в размере 16,38 млрд грн в 2024 году