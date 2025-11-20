Керівний склад Українського дунайського пароплавства та АМПУ відправили у відставку
Київ • УНН
Міністерство розвитку громад та територій розпочало оновлення управлінських команд у ключових державних підприємствах. Звільнено керівництво Українського Дунайського пароплавства та Адміністрації морських портів України.
У Міністерстві розвитку громад та територій почали оновлювати систему управління ключовими державними підприємствами водного транспорту. Про це повідомила пресслужба міністерства, пише УНН.
Мінрозвитку розпочало планове оновлення управлінських команд та системи управління у ключових державних підприємствах галузі морського та внутрішнього водного транспорту. Першими кроками стали звільнення керівництва Українського Дунайського пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ)
За даними Мінрозвитку, відставку керівника ПрАТ "УДП" вже підтримала нещодавно сформована наглядова рада. Міністерство зараз відкриває прозорий конкурс на цю посаду, та паралельно ініціює створення наглядової ради в АМПУ.
У міністерстві зазначили, що далі такі заходи впроваджуватимуться також у сфері залізничних та транспортних перевезень, авіації.
