Руководящий состав Украинского дунайского пароходства и АМПУ отправлен в отставку

Эксклюзив
08:56 • 5184 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
08:40 • 6898 просмотра
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго
08:21 • 8538 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
07:57 • 10320 просмотра
В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - ЗеленскийVideo
07:11 • 17587 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
Эксклюзив
06:00 • 22753 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
05:15 • 16348 просмотра
Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц
04:11 • 17869 просмотра
Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
19 ноября, 18:10 • 33366 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 46990 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
В Тернополе развернуты и бесперебойно функционируют "Пункты несокрушимости" после российской атакиVideo20 ноября, 00:33 • 16883 просмотра
Не "все пропало", а "мы пройдем этот период": Буданов - о нынешней зиме для Украины20 ноября, 01:02 • 12315 просмотра
"Устранение режима": в Вашингтоне стартовала акция с требованием импичмента Трампа20 ноября, 03:05 • 11862 просмотра
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны08:01 • 6028 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 10959 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Эксклюзив
08:56 • 5142 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 11145 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto07:11 • 17565 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
Эксклюзив
06:00 • 22734 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 56340 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 19415 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 43042 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 41222 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 42542 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 55285 просмотра
Руководящий состав Украинского дунайского пароходства и АМПУ отправлен в отставку

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Министерство развития общин и территорий начало обновление управленческих команд в ключевых государственных предприятиях. Уволено руководство Украинского Дунайского пароходства и Администрации морских портов Украины.

Руководящий состав Украинского дунайского пароходства и АМПУ отправлен в отставку

В Министерстве развития общин и территорий начали обновлять систему управления ключевыми государственными предприятиями водного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет УНН.

Минразвития начало плановое обновление управленческих команд и системы управления в ключевых государственных предприятиях отрасли морского и внутреннего водного транспорта. Первыми шагами стали увольнение руководства Украинского Дунайского пароходства (УДП) и Администрации морских портов Украины (АМПУ)

- говорится в сообщении.

По данным Минразвития, отставку руководителя ЧАО "УДП" уже поддержал недавно сформированный наблюдательный совет. Министерство сейчас открывает прозрачный конкурс на эту должность и параллельно инициирует создание наблюдательного совета в АМПУ.

В министерстве отметили, что далее такие меры будут внедряться также в сфере железнодорожных и транспортных перевозок, авиации.

Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии08.02.25, 05:06 • 104866 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины