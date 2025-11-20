Руководящий состав Украинского дунайского пароходства и АМПУ отправлен в отставку

В Министерстве развития общин и территорий начали обновлять систему управления ключевыми государственными предприятиями водного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет УНН.

Минразвития начало плановое обновление управленческих команд и системы управления в ключевых государственных предприятиях отрасли морского и внутреннего водного транспорта. Первыми шагами стали увольнение руководства Украинского Дунайского пароходства (УДП) и Администрации морских портов Украины (АМПУ) - говорится в сообщении.

По данным Минразвития, отставку руководителя ЧАО "УДП" уже поддержал недавно сформированный наблюдательный совет. Министерство сейчас открывает прозрачный конкурс на эту должность и параллельно инициирует создание наблюдательного совета в АМПУ.

В министерстве отметили, что далее такие меры будут внедряться также в сфере железнодорожных и транспортных перевозок, авиации.

Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии