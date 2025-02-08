Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии Федора Шандора представителем Украины в Дунайской Комиссии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Указ №76/2025 на сайте офиса президента.

Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии Шандора Федора Федоровича представителем Украины в Дунайской Комиссии по совместительству - говорится в Указе.

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