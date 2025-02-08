Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии
Киев • УНН
Президент Украины назначил посла в Венгрии Федора Шандора представителем в Дунайской Комиссии. Назначение состоялось согласно Указу №76/2025.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии Федора Шандора представителем Украины в Дунайской Комиссии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Указ №76/2025 на сайте офиса президента.
Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии Шандора Федора Федоровича представителем Украины в Дунайской Комиссии по совместительству
россию официально исключили из Дунайской комиссии - Кулеба01.03.24, 18:44 • 103836 просмотров