Зеленський призначив нового представника України в Дунайській Комісії

Президент України Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині Федора Шандора представником України в Дунайській Комісії. Про це інформує УНН з посиланням на Указ №76/2025 на сайті офісу президента.

Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині Шандора Федора Федоровича представником України в Дунайській Комісії за сумісництвом - йдеться в Указі.

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