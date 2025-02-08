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Зеленський призначив нового представника України в Дунайській Комісії

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Президент України призначив посла в Угорщині Федора Шандора представником в Дунайській Комісії. Призначення відбулося згідно з Указом №76/2025.

Президент України Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині Федора Шандора представником України в Дунайській Комісії. Про це інформує УНН з посиланням на Указ №76/2025 на сайті офісу президента.

Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині Шандора Федора Федоровича представником України в Дунайській Комісії за сумісництвом

- йдеться в Указі.

росію офіційно виключили з Дунайської комісії - Кулеба01.03.24, 18:44 • 103915 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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