Зеленський призначив нового представника України в Дунайській Комісії
Київ • УНН
Президент України призначив посла в Угорщині Федора Шандора представником в Дунайській Комісії. Призначення відбулося згідно з Указом №76/2025.
Президент України Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині Федора Шандора представником України в Дунайській Комісії. Про це інформує УНН з посиланням на Указ №76/2025 на сайті офісу президента.
Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині Шандора Федора Федоровича представником України в Дунайській Комісії за сумісництвом
росію офіційно виключили з Дунайської комісії - Кулеба01.03.24, 18:44 • 103915 переглядiв