Кенійський культ голодуючих: пастор морив голодом дітей та пророкував швидкий кінець світу

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Декількома тижнями пізніше його культ став центром національного жаху після виявлення наприкінці квітня понад 100 тіл — переважно дітей — у братських могилах у лісі Шакахола на південному сході Кенії, де знаходиться Міжнародна церква «Блага звістка».

Агентство Reuters зібрало воєдино вичерпну картину культу із судових протоколів та інтерв'ю з 10 людьми, знайомими з групою, включаючи родичів жертв, медичних працівників, які лікували десятки людей, що вижили, та слідчого поліції, який займається поточною справою.

Маккензі планував масове голодування членів культу в три етапи: спочатку дітей, потім жінок і молодих чоловіків і, нарешті, чоловіків, що залишилися, і його самого, за словами шести осіб, включаючи слідчого, який відмовився назвати ім'я через конфіденційний характер.

Четверо родичів жертв голодної смерті зображували Маккензі владною людиною, яка своїми крайніми вченнями відрізала своїх послідовників від їхніх сімей та суспільства.

За їхніми словами, він заборонив їм відправляти своїх дітей до школи та ходити до лікарні, коли вони були хворі, затаврувавши такі заклади як сатанинські. Жінкам було наказано стригти волосся дуже коротко та уникати макіяжу.

На даний момент кількість загиблих становить 109 осіб, з них 101 особа знайдена в братських могилах і вісім людей знайдено живими, які пізніше померли. Влада попереджає, що кількість жертв може зрости, оскільки зникли безвісти понад 400 осіб.

Трагедія набула політичного характеру: президент Кенії Вільям Руто заявив, що уряд сформує судову комісію з розслідування, щоб встановити, чому діяльність Маккензі не було розкрито раніше.

Про тяжке становище послідовників стало відомо в середині березня, за кілька тижнів до того, як було виявлено масові поховання, коли місцевий житель повідомив поліції, що його брат та дружина заморили голодом своїх дітей у лісі за наказом Маккензі.

Офіцери пішли до лісу та виявили двох синів пари, похованих у неглибоких могилах, як свідчать документи. Вони врятували третього сина, який був слабким та виснаженим.

Маккензі був заарештований, і поліція звернулася до суду з проханням затримати його до розслідування вбивства, але суддя звільнив його під заставу у розмірі 10 000 шилінгів (73 долари США), згідно з судовими протоколами, у яких задокументовано слухання справи про звільнення.

Після того, як його було звільнено, Маккензі повернувся в ліс і переніс свою дату кінця світу, яка раніше припадала на серпень, на 15 квітня, за словами родичів.

Стівен Мвіті, який побоюється, що його дружина та шестеро дітей померли від голоду після приєднання до секти два роки тому, сказав, що інший колишній член групи розповів йому про той момент, коли Маккензі повернулася до лісового табору.

«У той момент, коли він повернувся, він скликав збори, сказав, що світові приходить кінець, і тому ми, обрані, повинні йти вперед, поки не настав кінець світу і не почалися проблеми», - сказав Мвіті, цитуючи розповідь колишнього члена культу, якого вигнанали з культу за питну воду, коли він мав постити до смерті.

«Як ваш лідер Маккензі, я буду останнім. Я зачиню двері, ви, вибрані, підете попереду, і ми всі зустрінемося з Христом, - додав Мвіті.

13 квітня поліція, діючи за наведенням, повернулася до лісу та виявила 15 виснажених людей, що лежать там. За словами поліції, четверо з них були настільки слабкі, що померли, не доїхавши до лікарні.

Наступного дня Маккензі знову заарештували, і поліція почала систематично прочісувати ліс. 21 квітня розпочали ексгумацію масових поховань.

Маккензі виріс у сільській місцевості округу Квалі на південному сході Кенії. На початку 1990-х він переїхав до Малінді, прибережного міста в сусідньому окрузі Кіліфі, де, за словами його колеги-водія Джафета Чаро, працював таксистом.

Чаро повідомив, що Маккензі був надзвичайно агресивним по відношенню до влади, додавши, що одного разу він звернувся до суду, щоб оскаржити штраф за незначне порушення правил дорожнього руху.

«Він ненавидів програвати, - згадував Чаро. - Він завжди стояв на своєму».

Маккензі став дедалі більше зосереджуватися на релігії, відвідуючи баптистську церкву протягом кількох років, перш ніж кинути бізнес таксі, щоб відкрити свою власну церкву в Малінді в 2003 році, за словами Чаро, який сказав, що він і його сім'я приєдналися до його церкви протягом двох років поки проповіді Маккензі не стали тривожними.

Згідно з судовими документами, у березні 2017 року поліція провела обшук на території комплексу Маккензі і виявила 43 дитини, які там живуть і не відвідують школу.

Йому було висунуто звинувачення у наданні освіти у незареєстрованій установі, але після угоди про визнання провини він продовжив свої заняття.

За словами поліції, у 2019 році влада наказала закрити церкву Маккензі, і саме тоді він переїхав до лісу Шакахола.