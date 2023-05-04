Кенийский культ голодающих: пастор морил голодом детей и предсказывал скорый конец света

Детали

Несколькими неделями позже его культ стал центром национального ужаса после обнаружения в конце апреля более 100 тел — преимущественно детей — в братских могилах в лесу Шакахола на юго-востоке Кении, где находится Международная церковь «Благая весть».

Агентство Reuters собрало воедино исчерпывающую картину культа из судебных протоколов и интервью с 10 людьми, знакомыми с группой, включая родственников жертв, медицинских работников, лечивших десятки выживших и следователя полиции, занимающегося текущим делом.

Маккензи планировал массовую голодовку членов культа в три этапа: сначала детей, потом женщин и молодых мужчин и, наконец, оставшихся мужчин и его самого, по словам шести человек, включая следователя, отказавшегося назвать имя.

Четверо родственников жертв голодной смерти изображали Маккензи властным человеком, который своими крайними учениями отрезал своих последователей от их семей и общества.

По их словам, он запретил им отправлять своих детей в школу и ходить в больницу, когда они были больны, заклеймив такие заведения, как сатанинские. Женщинам было приказано стричь волосы очень коротко и избегать макияжа.

На данный момент число погибших составляет 109 человек, из них 101 человек найдено в братских могилах и восемь человек найдены живыми, которые позже скончались. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти, поскольку пропали без вести более 400 человек.

Трагедия приобрела политический характер: президент Кении Уильям Руто заявил, что правительство сформирует судебную комиссию по расследованию, чтобы установить, почему деятельность Маккензи не была раскрыта ранее.

О тяжелом положении последователей стало известно в середине марта, за несколько недель до того, как были обнаружены массовые захоронения, когда местный житель сообщил полиции, что его брат и жена уморили голодом своих детей в лесу по приказу Маккензи.

Офицеры пошли в лес и обнаружили двух сыновей пары, похороненных в неглубоких могилах, как свидетельствуют документы. Они спасли третьего сына, который был слаб и истощен.

Маккензи был арестован, и полиция обратилась в суд с просьбой задержать его до расследования убийства, но судья освободил его под залог в размере 10 000 шиллингов (73 доллара США), согласно судебным протоколам, в которых задокументировано слушание дела об увольнении.

После того, как он был освобожден, Маккензи вернулся в лес и перенес свою дату конца света, которая раньше приходилась на август, на 15 апреля, по словам родственников.

Стивен Мвитти, который опасается, что его жена и шестеро детей умерли от голода после присоединения к секте два года назад, сказал, что другой бывший член группы рассказал ему о том моменте, когда Маккензи вернулась в лесной лагерь.

«В тот момент, когда он вернулся, он созвал собрание, сказал, что миру приходит конец, и поэтому мы, избранные, должны идти вперед, пока не пришел конец света и не начались проблемы», - сказал Мвити, цитируя рассказ бывшего члена культа, которого выгнали из культа за питьевую воду, когда он должен был поститься до смерти.

«Как ваш лидер Маккензи, я буду последним. Я закрою дверь, вы, избранные, пойдете впереди, и мы все встретимся со Христом, – добавил Мвити.

13 апреля полиция, действуя по наводке, вернулась в лес и обнаружила лежащих там 15 истощенных людей. По словам полиции, четверо из них были настолько слабы, что умерли, не доехав в больницу.

На следующий день Маккензи снова арестовали, и полиция начала систематически прочесывать лес. 21 апреля началась эксгумация массовых захоронений.

Маккензи вырос в сельской местности округа Квалы на юго-востоке Кении. В начале 1990-х он переехал в Малинди, прибрежный город в соседнем округе Килифи, где, по словам его коллеги-водителя Джафета Чаро, работал таксистом.

Чаро сообщил, что Маккензи был чрезвычайно агрессивен по отношению к власти, добавив, что однажды он обратился в суд, чтобы обжаловать штраф за незначительное нарушение ПДД.

«Он ненавидел проигрывать, – вспоминал Чаро. – Он всегда стоял на своем».

Маккензи стал все больше сосредотачиваться на религии, посещая баптистскую церковь в течение нескольких лет, прежде чем бросить бизнес такси, чтобы открыть свою собственную церковь в Малинди в 2003 году, по словам Чаро, который сказал, что он и его семья присоединились к его церкви в течение двух лет пока проповеди Маккензи не стали тревожными.

Согласно судебным документам, в марте 2017 года полиция провела обыск на территории комплекса Маккензи и обнаружила 43 ребенка, которые там живут и не посещают школу.

Ему были предъявлены обвинения в предоставлении образования в незарегистрированном учреждении, но после соглашения о признании вины он продолжил свои занятия.

По словам полиции, в 2019 году власти приказали закрыть церковь Маккензи, и именно тогда он переехал в лес Шакахола.