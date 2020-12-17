Катастрофа літака МАУ: Єнін заявив, що Іран свідомо затягує час
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Іранська сторона на переговорах щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752, який був збитий 8 січня поблизу Тегерана, свідомо затягує час з метою зниження суспільного інтересу до трагедії для спроби зменшити відповідальність за неї. Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив в інтерв’ю українській редакції "Радіо Свобода”, передає УНН.
“Скажу відверто, це надзвичайно важкі переговори. Хотів би нагадати, що перший раунд тривав у нас понад 11 годин. І це, мабуть, були одні з найскладніших переговорів за 15 років моєї роботи на дипломатичному напрямку”, — сказав Єнін.
Він зазначив, що іранській стороні була поставлена величезна кількість питань. Відповіді на які, поки що, висять у повітрі.
“Ми спостерігаємо весь арсенал, скажімо, інструментарію по ухиленню від надання прямих відповідей, розтягування часу. І я абсолютно можу зрозуміти таку тактику іранської сторони, їхнім прямим бажанням є зниження суспільного інтересу до трагедії. Зменшення резонансу і, на їхню думку, це може вплинути в тому числі й на рівень відповідальності, яку понесе іранська сторона, і так само на рівень компенсації”, — розповів Єнін.
Також він зауважив, що жодним чином не хотів би погрожувати тим, що Україна найближчим часом звернеться до міжнародного суду або вживатиме інших механізмів захисту порушених прав.
“Однак така опція є, й іранська сторона має про неї пам’ятати”, — додав Єнін.
Нагадаємо, Єнін повідомляв, що уряд Ірану відкликав пропозицію щодо виплат компенсацій сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 у Тегерані, оскільки кошти на компенсації хотіли виділити із фонду нацрозвитку.
Як повідомляв УНН, 7 грудня в Офісі Генпрокурора України вказали, що з моменту останнього раунду переговорів, який відбувся у Тегерані у жовтні, минуло півтора місяця, а “українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів”.
Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч із військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.