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ОГП: говорити про наступну дату перемовин з Іраном щодо катастрофи МАУ наразі неможливо

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Неналежне виконання Іраном досягнутих на попередніх переговорах домовленостей не дає можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин. Про це заявив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.

Так, Мамедов зазначив, що з моменту останнього раунду переговорів, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло півтора місяці, а “українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів”.

"Поки що слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом, хоча обидві сторони зацікавлені в об’єктивному розслідуванні збиття українського літака. І неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає нам поки можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин. Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу, важливі – ефективна співпраця і результат. І відповіді ми повинні надати якнайшвидше, адже вже в січні роковини авіакатастрофи", - резюмував він.

Нагадаємо, 21 жовтня у Тегерані завершились двосторонні переговори стосовно розслідування збиття літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 8 січня 2020 року. Україна мала протягом тижня отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані.

Так, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Українські Національні Новини

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