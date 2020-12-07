ОГП: говорить о следующей дате переговоров с Ираном относительно катастрофы МАУ пока невозможно

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Ненадлежащее исполнение Ираном достигнутых на предыдущих переговорах договоренностей не дает возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Так, Мамедов отметил, что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а "украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств".

"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбивания украинского самолета. И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важны - эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе годовщина авиакатастрофы", - резюмировал он.

Напомним, 21 октября в Тегеране завершились двусторонние переговоры по расследованию сбивания самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 8 января 2020 года. Украина должна в течение недели получить подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране.

Так, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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