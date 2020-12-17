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Катастрофа самолета МАУ: Енин заявил, что Иран сознательно затягивает время

Киев • УНН

 • 11593 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Иранская сторона на переговорах по расследованию авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752, который был сбит 8 января близ Тегерана, сознательно затягивает время с целью снижения общественного интереса к трагедии для попытки уменьшить ответственность за нее. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил в интервью украинской редакции " Радио Свобода ", передает УНН.

Катастрофа самолета МАУ: Енин заявил, что Иран сознательно затягивает время

"Скажу откровенно, это очень тяжелые переговоры. Хотел бы напомнить, что первый раунд длился у нас более 11:00. И это, пожалуй, были одни из самых сложных переговоров за 15 лет моей работы на дипломатическом направлении ", - сказал Енин.

Он отметил, что иранской стороне была поставлена огромное количество вопросов. Ответы на которые, пока, висят в воздухе.

"Мы наблюдаем весь арсенал, скажем, инструментария по уклонению от дачи прямых ответов, растяжения времени. И я абсолютно могу понять такую тактику иранской стороны, их прямым желанием является снижение общественного интереса к трагедии. Уменьшение резонанса и, по их мнению, это может повлиять в том числе и на уровень ответственности, которую понесет иранская сторона, а так же на уровень компенсации ", - рассказал Енин.

Также он отметил, что никоим образом не хотел бы угрожать тем, что Украина в ближайшее время обратится в международный суд или принимать других механизмов защиты нарушенных прав.

"Однако такая опция есть, и иранская сторона о ней помнить", - добавил Енин.

Напомним, Енин сообщал, что правительство Ирана отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 в Тегеране, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития.

Как сообщал УНН 7 декабря в Офисе Генпрокурора Украины указали , что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а "Украинский следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств".

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - по крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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