Іран відкликав пропозицію про компенсації сім’ям загиблих у катастрофі літака МАУ - Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Уряд Ірану відкликав пропозицію щодо виплат компенсацій сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 у Тегерані, оскільки кошти на компенсації хотіли виділити із фонду нацрозвитку. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає УНН.
"За моєю інформацією уряд вже відкликав цю пропозицію (щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 мільйонів євро для компенсації рідним, які загинули в авіакатастрофі – ред.), оскільки передбачалось, що 200 мільйонів будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві. Але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій", – сказав Єнін.
За його словами, Україна поки не розпочинала переговори з іранською стороною про розмір компенсацій.
Як повідомляв УНН, 7 грудня в Офісі Генпрокурора України вказали, що з моменту останнього раунду переговорів, який відбувся у Тегерані у жовтні, минуло півтора місяці, а "українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів".
На думку ОГП, це не дає можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин.
Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч із військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.