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Иран отозвал предложение о компенсациях семьям погибших в катастрофе самолета МАУ - Енин

Иран отозвал предложение о компенсациях семьям погибших в катастрофе самолета МАУ - Енин

Киев  •  УНН

 • 16958 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правительство Ирана отозвало предложение о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 в Тегеране, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития. Об этом в эфире "Общественного радио" сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает УНН.

"По моей информации правительство уже отозвало это предложение (о заложении в бюджете на следующий год 200 млн евро для компенсации родным, погибших в авиакатастрофе - ред.), поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", - сказал Енин.

По его словам, Украина пока не начинала переговоры с иранской стороной о размере компенсаций.

Как сообщал УНН, 7 декабря в Офисе Генпрокурора Украины указали, что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а "Украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств".

По мнению ОГП, это не дает возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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