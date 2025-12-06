Катар заявив, що попит на ШІ та недостатні інвестиції можуть призвести до дефіциту СПГ

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 09:02 • 12199 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 21809 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 23715 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 34282 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 43920 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 33681 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 62978 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 39022 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37053 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47538 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.1м/с
79%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 10937 перегляди
У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та два електропотяги6 грудня, 10:04 • 4866 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США6 грудня, 10:17 • 10553 перегляди
Запорізька АЕС вночі залишилась без зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ6 грудня, 11:02 • 7174 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 11391 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 11415 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 30432 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 45439 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 62980 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 55481 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 25607 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 34003 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 35974 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 49958 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 49021 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Бук (ЗРК)
Дипломатка

Катар заявив, що попит на ШІ та недостатні інвестиції можуть призвести до дефіциту СПГ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Міністр енергетики Катару стурбований, що недостатні інвестиції та зростання споживання енергії штучним інтелектом спричинять дефіцит СПГ та природного газу після 2035 року. Глобальний попит на скраплений природний газ зросте до 700 млн тонн на рік протягом десяти років, тоді як поточне виробництво становить 400 млн тонн.

Катар заявив, що попит на ШІ та недостатні інвестиції можуть призвести до дефіциту СПГ

Міністр енергетики Катару заявив, що "дуже стурбоване" тим, що недостатнє інвестування та різке зростання споживання енергії штучним інтелектом призведуть до дефіциту СПГ та природного газу після 2035 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У Міненерго Катару заявили, що глобальний попит на скраплений природний газ зросте з 600 млн тонн до 700 млн тонн на рік протягом десяти років — порівняно з останнім річним рівнем виробництва в 400 млн тонн — і значною мірою це буде зумовлено зростанням енергоємного штучного інтелекту.

Інвестиції недостатні, і якщо ситуація не зміниться протягом наступних п'яти-шести років, у 2035 році ми зіткнемося з проблемами

- заявив міністр енергетики Катару Аль-Каабі на форумі в Досі.

"У кожній країні, з якою ми спілкуємося, від 10% до 20% попиту припадає на штучний інтелект", – сказав Аль-Каабі.

З огляду на великі потужності на нафтовому ринку, він вважає, що найбільшою проблемою для цін на нафту є глобальне уповільнення економіки.

Аль-Каабі зазначив, що ідеальною ціною на нафту для фінансування необхідних інвестицій в інфраструктуру є 70–80 доларів за барель. Катар вийшов з Організації країн-експортерів нафти в 2019 році.

Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину06.11.25, 00:43 • 11121 перегляд

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
ОПЕК
Bloomberg
Катар