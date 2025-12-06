Катар заявив, що попит на ШІ та недостатні інвестиції можуть призвести до дефіциту СПГ

Міністр енергетики Катару заявив, що "дуже стурбоване" тим, що недостатнє інвестування та різке зростання споживання енергії штучним інтелектом призведуть до дефіциту СПГ та природного газу після 2035 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У Міненерго Катару заявили, що глобальний попит на скраплений природний газ зросте з 600 млн тонн до 700 млн тонн на рік протягом десяти років — порівняно з останнім річним рівнем виробництва в 400 млн тонн — і значною мірою це буде зумовлено зростанням енергоємного штучного інтелекту.

Інвестиції недостатні, і якщо ситуація не зміниться протягом наступних п'яти-шести років, у 2035 році ми зіткнемося з проблемами - заявив міністр енергетики Катару Аль-Каабі на форумі в Досі.

"У кожній країні, з якою ми спілкуємося, від 10% до 20% попиту припадає на штучний інтелект", – сказав Аль-Каабі.

З огляду на великі потужності на нафтовому ринку, він вважає, що найбільшою проблемою для цін на нафту є глобальне уповільнення економіки.

Аль-Каабі зазначив, що ідеальною ціною на нафту для фінансування необхідних інвестицій в інфраструктуру є 70–80 доларів за барель. Катар вийшов з Організації країн-експортерів нафти в 2019 році.

