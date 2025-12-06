Катар заявил, что спрос на ИИ и недостаточные инвестиции могут привести к дефициту СПГ

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 09:02 • 12177 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 21755 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 23661 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 34228 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 43884 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 33666 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 62949 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 39012 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37047 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47530 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.1м/с
79%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы сегодня будут без света дольше: после массированной атаки рф Укрэнерго увеличило объемы отключений6 декабря, 08:30 • 10865 просмотра
В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала и два электропоезда6 декабря, 10:04 • 4766 просмотра
Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США6 декабря, 10:17 • 10481 просмотра
Запорожская АЭС ночью осталась без внешнего электроснабжения - МАГАТЭ6 декабря, 11:02 • 7050 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 11284 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 11376 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 30412 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 45421 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 62949 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 55458 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Игорь Клименко
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Киевская область
Fastiv
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 25595 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 33989 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 35957 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 49943 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 49004 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ЗРК Бук
Дипломатка

Катар заявил, что спрос на ИИ и недостаточные инвестиции могут привести к дефициту СПГ

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министр энергетики Катара обеспокоен тем, что недостаточные инвестиции и рост потребления энергии искусственным интеллектом вызовут дефицит СПГ и природного газа после 2035 года. Глобальный спрос на сжиженный природный газ вырастет до 700 млн тонн в год в течение десяти лет, тогда как текущее производство составляет 400 млн тонн.

Катар заявил, что спрос на ИИ и недостаточные инвестиции могут привести к дефициту СПГ

Министр энергетики Катара заявил, что "очень обеспокоен" тем, что недостаточное инвестирование и резкий рост потребления энергии искусственным интеллектом приведут к дефициту СПГ и природного газа после 2035 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В Минэнерго Катара заявили, что глобальный спрос на сжиженный природный газ вырастет с 600 млн тонн до 700 млн тонн в год в течение десяти лет — по сравнению с последним годовым уровнем производства в 400 млн тонн — и в значительной степени это будет обусловлено ростом энергоемкого искусственного интеллекта.

Инвестиции недостаточны, и если ситуация не изменится в течение следующих пяти-шеми лет, в 2035 году мы столкнемся с проблемами

- заявил министр энергетики Катара Аль-Кааби на форуме в Дохе.

"В каждой стране, с которой мы общаемся, от 10% до 20% спроса приходится на искусственный интеллект", – сказал Аль-Кааби.

Учитывая большие мощности на нефтяном рынке, он считает, что самой большой проблемой для цен на нефть является глобальное замедление экономики.

Аль-Кааби отметил, что идеальной ценой на нефть для финансирования необходимых инвестиций в инфраструктуру является 70–80 долларов за баррель. Катар вышел из Организации стран-экспортеров нефти в 2019 году.

Польша планирует увеличить импорт американского СПГ для дальнейших поставок в Украину и Словакию06.11.25, 00:43 • 11121 просмотр

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Катар