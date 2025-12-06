Катар заявил, что спрос на ИИ и недостаточные инвестиции могут привести к дефициту СПГ
Киев • УНН
Министр энергетики Катара обеспокоен тем, что недостаточные инвестиции и рост потребления энергии искусственным интеллектом вызовут дефицит СПГ и природного газа после 2035 года. Глобальный спрос на сжиженный природный газ вырастет до 700 млн тонн в год в течение десяти лет, тогда как текущее производство составляет 400 млн тонн.
Министр энергетики Катара заявил, что "очень обеспокоен" тем, что недостаточное инвестирование и резкий рост потребления энергии искусственным интеллектом приведут к дефициту СПГ и природного газа после 2035 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
В Минэнерго Катара заявили, что глобальный спрос на сжиженный природный газ вырастет с 600 млн тонн до 700 млн тонн в год в течение десяти лет — по сравнению с последним годовым уровнем производства в 400 млн тонн — и в значительной степени это будет обусловлено ростом энергоемкого искусственного интеллекта.
Инвестиции недостаточны, и если ситуация не изменится в течение следующих пяти-шеми лет, в 2035 году мы столкнемся с проблемами
"В каждой стране, с которой мы общаемся, от 10% до 20% спроса приходится на искусственный интеллект", – сказал Аль-Кааби.
Учитывая большие мощности на нефтяном рынке, он считает, что самой большой проблемой для цен на нефть является глобальное замедление экономики.
Аль-Кааби отметил, что идеальной ценой на нефть для финансирования необходимых инвестиций в инфраструктуру является 70–80 долларов за баррель. Катар вышел из Организации стран-экспортеров нефти в 2019 году.
