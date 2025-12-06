Катар заявил, что спрос на ИИ и недостаточные инвестиции могут привести к дефициту СПГ

Министр энергетики Катара заявил, что "очень обеспокоен" тем, что недостаточное инвестирование и резкий рост потребления энергии искусственным интеллектом приведут к дефициту СПГ и природного газа после 2035 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В Минэнерго Катара заявили, что глобальный спрос на сжиженный природный газ вырастет с 600 млн тонн до 700 млн тонн в год в течение десяти лет — по сравнению с последним годовым уровнем производства в 400 млн тонн — и в значительной степени это будет обусловлено ростом энергоемкого искусственного интеллекта.

Инвестиции недостаточны, и если ситуация не изменится в течение следующих пяти-шеми лет, в 2035 году мы столкнемся с проблемами - заявил министр энергетики Катара Аль-Кааби на форуме в Дохе.

"В каждой стране, с которой мы общаемся, от 10% до 20% спроса приходится на искусственный интеллект", – сказал Аль-Кааби.

Учитывая большие мощности на нефтяном рынке, он считает, что самой большой проблемой для цен на нефть является глобальное замедление экономики.

Аль-Кааби отметил, что идеальной ценой на нефть для финансирования необходимых инвестиций в инфраструктуру является 70–80 долларов за баррель. Катар вышел из Организации стран-экспортеров нефти в 2019 году.

