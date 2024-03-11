Картину Ван Гога "Портрет селянки у білому чепчику" продали за 4,5 млн євро
Київ • УНН
Картина Ван Гога 1884 року "Портрет селянки в білому чепчику" була продана за 4,5 мільйона євро на європейському арт-ярмарку.
Картину "Портрет селянки у білому чепчику" Вінсента Ван Гога продали на Європейському ярмарку образотворчих мистецтв у Маастріхті, передає Malay Mail, пише УНН.
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Покупець купив роботу, написану 1884 року, за 4,5 млн євро.
Картину продала американська галерея М. С. Рау (Новий Орлеан). Покупець — приватна особа із приватним музеєм за межами Європи. Його ім'я не розкривається.
Її було продано музею за межами Європейського Союзу
"Портрет селянки у білому чепчику" написаний олійною фарбою на полотні розміром 63 на 48 см. В
Ван Гог написав цю роботу приблизно в 1884 році, живучи зі своїми батьками в південно-нідерландському містечку Нуенен.
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