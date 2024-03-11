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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8010 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Картину Ван Гога "Портрет селянки у білому чепчику" продали за 4,5 млн євро

Київ • УНН

 • 26401 перегляди

Картина Ван Гога 1884 року "Портрет селянки в білому чепчику" була продана за 4,5 мільйона євро на європейському арт-ярмарку.

Картину Ван Гога "Портрет селянки у білому чепчику" продали за 4,5 млн євро

Картину "Портрет селянки у білому чепчику" Вінсента Ван Гога продали на Європейському ярмарку образотворчих мистецтв у Маастріхті, передає  Malay Mail, пише УНН.

Деталі

Покупець купив роботу, написану 1884 року, за 4,5 млн євро.

Картину продала американська галерея М. С. Рау (Новий Орлеан). Покупець — приватна особа із приватним музеєм за межами Європи. Його ім'я не розкривається.

Її було продано музею за межами Європейського Союзу

сказав Білл Рау, президент галереї MS Rau, яка виставила картину на продаж.

"Портрет селянки у білому чепчику" написаний олійною фарбою на полотні розміром 63 на 48 см. В

Ван Гог написав цю роботу приблизно в 1884 році, живучи зі своїми батьками в південно-нідерландському містечку Нуенен.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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