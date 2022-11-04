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Кліматичні активісти жбурнули гороховим супом в картину Ван Гога в Римі

Кліматичні активісти жбурнули гороховим супом в картину Ван Гога в Римі

Київ • УНН

 • 439418 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Група активістів облила гороховим супом шедевр Вінсента Ван Гога в Римі на знак протесту, який, як вони попередили, продовжуватиметься доти, доки більше уваги не буде приділено зміні клімату, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

«Сіяч», картина голландського художника 1888 року, що зображує фермера, що засіває свою землю під палючим сонцем, була виставлена ​​за склом і не постраждала.

За повідомленнями ЗМІ, четверо активістів було заарештовано.

Кліматичні активісти з «Останнього покоління» назвали свій протест «відчайдушним та науково обґрунтованим криком, який не можна розуміти як простий вандалізм».

«Ненасильницькі прямі дії продовжуватимуться доти, доки громадяни не отримають відповіді від свого уряду на вимоги припинити використовувати газ і вугілля та інвестувати не менше 20 ГВт відновлюваних джерел енергії», — йдеться у заяві.

Доповнення

Кліматичні активісти останніми тижнями здійснили серію атак у Європі з використанням супу, торта або картопляного пюре.

Вони націлилися на такі шедеври, як "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі в Луврі в Парижі або "Дівчина з перлиною сережкою" Йоганна Вермеєра в музеї Мауріцхейс у Гаазі.

У жовтні Just Stop Oil залив томатним супом «Соняшники» Ван Гога в лондонській Національній галереї.

Всі ці картини були вкриті склом та не постраждали.

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