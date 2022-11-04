Климатические активисты швырнули гороховым супом в картину Ван Гога в Риме

Детали

«Сеятель», картина голландского художника 1888 года, изображающая фермера, засевающего свою землю под палящим солнцем, была выставлена за стеклом и не пострадала.

По сообщениям СМИ, четверо активистов были арестованы.

Климатические активисты из «Последнего поколения» назвали свой протест «отчаянным и научно обоснованным криком, который нельзя понимать как простой вандализм».

«Ненасильственные прямые действия будут продолжаться до тех пор, пока граждане не получат ответ от своего правительства на требования прекратить использование газа и угля и инвестировать не менее 20 ГВт возобновляемых источников энергии», — говорится в заявлении.

Дополнение

Климатические активисты в последние недели совершили серию атак в Европе с использованием супа, торта или картофельного пюре.

Они нацелились на такие шедевры, как "Мона Лиза" Леонардо да Винчи в Лувре в Париже или "Девушка с жемчужной сережкой" Иоганна Вермеера в музее Маурицхейс в Гааге.

В октябре Just Stop Oil залил томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога в лондонской Национальной галерее.

Все эти картины были покрыты стеклом и не пострадали.