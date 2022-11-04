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Климатические активисты швырнули гороховым супом в картину Ван Гога в Риме

Киев • УНН

 • 439415 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Группа активистов облила гороховым супом шедевр Винсента Ван Гога в Риме в знак протеста, который, как они предупредили, будет продолжаться до тех пор, пока больше внимания не будет уделено изменению климата, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

«Сеятель», картина голландского художника 1888 года, изображающая фермера, засевающего свою землю под палящим солнцем, была выставлена за стеклом и не пострадала.

По сообщениям СМИ, четверо активистов были арестованы.

Климатические активисты из «Последнего поколения» назвали свой протест «отчаянным и научно обоснованным криком, который нельзя понимать как простой вандализм».

«Ненасильственные прямые действия будут продолжаться до тех пор, пока граждане не получат ответ от своего правительства на требования прекратить использование газа и угля и инвестировать не менее 20 ГВт возобновляемых источников энергии», — говорится в заявлении.

Дополнение

Климатические активисты в последние недели совершили серию атак в Европе с использованием супа, торта или картофельного пюре.

Они нацелились на такие шедевры, как "Мона Лиза" Леонардо да Винчи в Лувре в Париже или "Девушка с жемчужной сережкой" Иоганна Вермеера в музее Маурицхейс в Гааге.

В октябре Just Stop Oil залил томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога в лондонской Национальной галерее.

Все эти картины были покрыты стеклом и не пострадали.

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