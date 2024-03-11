Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро
Киев • УНН
Картина Ван Гога 1884 года "Портрет крестьянки в белом чепчике" была продана за 4,5 миллиона евро на европейской арт-ярмарке.
Картину "Портрет крестьянки в белом чепчике" Винсента Ван Гога продали на Европейской ярмарке изобразительных искусств в Маастрихте, передает Malay Mail, передает УНН.
Детали
Покупатель купил работу, написанную в 1884 году, за 4,5 млн евро.
Картину продала американская галерея М. С. Рау (Новый Орлеан). Покупатель - частное лицо с частным музеем за пределами Европы. Его имя не раскрывается.
Она была продана музею за пределами Европейского Союза
"Портрет крестьянки в белом чепчике" написан масляной краской на холсте размером 63 на 48 см. В
Ван Гог написал эту работу примерно в 1884 году, живя со своими родителями в южно-нидерландском городке Нуенен.
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