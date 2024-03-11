Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро

Картину "Портрет крестьянки в белом чепчике" Винсента Ван Гога продали на Европейской ярмарке изобразительных искусств в Маастрихте, передает Malay Mail, передает УНН.

Детали

Покупатель купил работу, написанную в 1884 году, за 4,5 млн евро.

Картину продала американская галерея М. С. Рау (Новый Орлеан). Покупатель - частное лицо с частным музеем за пределами Европы. Его имя не раскрывается.

Она была продана музею за пределами Европейского Союза сказал Билл Рау, президент галереи MS Rau, которая выставила картину на продажу.

"Портрет крестьянки в белом чепчике" написан масляной краской на холсте размером 63 на 48 см. В

Ван Гог написал эту работу примерно в 1884 году, живя со своими родителями в южно-нидерландском городке Нуенен.

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