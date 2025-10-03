Карпати охопила небезпечна погода: туристам краще забути про походи в гори - ДСНС

$41.280.05
48.500.13
ukenru
Ексклюзив
12:39 • 2022 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 3458 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 8064 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 20159 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 23418 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 17779 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 18568 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 15854 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15173 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18065 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
77%
755мм
Популярнi новини
рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної КореїPhoto3 жовтня, 03:06 • 10610 перегляди
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя ФлоридиPhoto3 жовтня, 03:34 • 22796 перегляди
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики3 жовтня, 05:27 • 9658 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму3 жовтня, 05:32 • 32920 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 15292 перегляди
Публікації
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 1500 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 2022 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 3458 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51 • 20159 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Ексклюзив
09:02 • 23418 перегляди
Актуальнi люди
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 15294 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 26038 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 69103 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 76794 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 57324 перегляди
Актуальне
Forbes
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Карпати охопила небезпечна погода: туристам краще забути про походи в гори - ДСНС

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Рятувальники ДСНС закликають туристів утриматися від походів у Карпати через різке зниження температури, інтенсивні опади, сильні пориви вітру та погану видимість. Це значно збільшує ризик заблукати, отримати травми або переохолодитися.

Карпати охопила небезпечна погода: туристам краще забути про походи в гори - ДСНС

У Карпатах спостерігаються небезпечні погодні умови, які становлять загрозу життю та здоров’ю людей. Рятувальники ДСНС закликають туристів утриматися від походів у гори найближчим часом. Про це повідомило у Facebook Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише УНН.

Деталі

Як повідомили рятувальники Івано-Франківської області, у гірській місцевості зафіксовано різке зниження температури, інтенсивні опади, сильні пориви вітру та погану видимість. У таких умовах значно зростає ризик заблукати, отримати травми або переохолодитися.

Рятувальники наголосили, що в умовах ускладнення погоди навіть досвідченим туристам краще відмовитися від виходів у високогір’я, адже непередбачувані зміни клімату можуть створити небезпечні ситуації.

У курортному Буковелі пішов сніг: у соцмережах шириться відео01.10.25, 21:20 • 4384 перегляди

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна