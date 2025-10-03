Карпати охопила небезпечна погода: туристам краще забути про походи в гори - ДСНС
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС закликають туристів утриматися від походів у Карпати через різке зниження температури, інтенсивні опади, сильні пориви вітру та погану видимість. Це значно збільшує ризик заблукати, отримати травми або переохолодитися.
У Карпатах спостерігаються небезпечні погодні умови, які становлять загрозу життю та здоров’ю людей. Рятувальники ДСНС закликають туристів утриматися від походів у гори найближчим часом. Про це повідомило у Facebook Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише УНН.
Деталі
Як повідомили рятувальники Івано-Франківської області, у гірській місцевості зафіксовано різке зниження температури, інтенсивні опади, сильні пориви вітру та погану видимість. У таких умовах значно зростає ризик заблукати, отримати травми або переохолодитися.
Рятувальники наголосили, що в умовах ускладнення погоди навіть досвідченим туристам краще відмовитися від виходів у високогір’я, адже непередбачувані зміни клімату можуть створити небезпечні ситуації.
У курортному Буковелі пішов сніг: у соцмережах шириться відео01.10.25, 21:20 • 4384 перегляди