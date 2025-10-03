Карпаты охватила опасная погода: туристам лучше забыть о походах в горы - ГСЧС
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС призывают туристов воздержаться от походов в Карпаты из-за резкого снижения температуры, интенсивных осадков, сильных порывов ветра и плохой видимости. Это значительно увеличивает риск заблудиться, получить травмы или переохладиться.
В Карпатах наблюдаются опасные погодные условия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Спасатели ГСЧС призывают туристов воздержаться от походов в горы в ближайшее время. Об этом сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, пишет УНН.
Подробности
Как сообщили спасатели Ивано-Франковской области, в горной местности зафиксировано резкое снижение температуры, интенсивные осадки, сильные порывы ветра и плохая видимость. В таких условиях значительно возрастает риск заблудиться, получить травмы или переохладиться.
Спасатели подчеркнули, что в условиях ухудшения погоды даже опытным туристам лучше отказаться от выходов в высокогорье, ведь непредсказуемые изменения климата могут создать опасные ситуации.
