Карпаты охватила опасная погода: туристам лучше забыть о походах в горы - ГСЧС

Эксклюзив
12:39 • 1838 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 3172 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 7922 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 20046 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 23320 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 17753 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18550 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15853 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15172 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18065 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
РФ, вероятно, возобновила тайные поставки оружия из Северной Кореи 3 октября, 03:06
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья Флориды 3 октября, 03:34
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики 3 октября, 05:27
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму 3 октября, 05:32
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа 07:40
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ 12:41
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмайер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Израиль
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа 07:40
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией 2 октября, 13:33
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде 1 октября, 09:58
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске 1 октября, 07:33
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды 30 сентября, 18:48
Forbes
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Карпаты охватила опасная погода: туристам лучше забыть о походах в горы - ГСЧС

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Спасатели ГСЧС призывают туристов воздержаться от походов в Карпаты из-за резкого снижения температуры, интенсивных осадков, сильных порывов ветра и плохой видимости. Это значительно увеличивает риск заблудиться, получить травмы или переохладиться.

Карпаты охватила опасная погода: туристам лучше забыть о походах в горы - ГСЧС

В Карпатах наблюдаются опасные погодные условия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Спасатели ГСЧС призывают туристов воздержаться от походов в горы в ближайшее время. Об этом сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили спасатели Ивано-Франковской области, в горной местности зафиксировано резкое снижение температуры, интенсивные осадки, сильные порывы ветра и плохая видимость. В таких условиях значительно возрастает риск заблудиться, получить травмы или переохладиться.

Спасатели подчеркнули, что в условиях ухудшения погоды даже опытным туристам лучше отказаться от выходов в высокогорье, ведь непредсказуемые изменения климата могут создать опасные ситуации.

В курортном Буковеле пошел снег: в соцсетях распространяется видео 01.10.25, 21:20

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Снег в Украине
Ивано-Франковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина