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Карантинні 8 тисяч повертаються: закон набув чинності

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Закон про підтримку малого бізнесу і людей у “червоних” зонах карантинних обмежень набув чинності у п'ятницю, 9 квітня. Відтепер фізичні особи — підприємці зможуть розраховувати на допомогу, у тому числі на 8 тисяч гривень одноразової допомоги, пише УНН.

Деталі

Йдеться про закон “Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” № 1358-ІХ, ухвалений Верховною Радою 30 березня.

Закон опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" 8 квітня і набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 9 квітня.

Він спрямований на підтримку малого бізнесу та людей, які залучені до нього, в умовах посилення карантину.

Відповідно до закону, фізичні особи — підприємці (ФОП) та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у “червоних” зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг “Дія”.

Доступ до подачі заявки у "Дії" обіцяють вже з наступного тижня, тобто, з 12 квітня.

Доповнення

Минулого року також діяла така допомога. Згідно з опитуванням, тоді лише 36% з опитаних підприємців звернулися до держави за матеріальною підтримкою у 8 тисяч. Більшість підприємців, яким підтвердили виплату, а саме 33% отримали кошти через тиждень після успішної подачі заяви. Тільки 3% ФОПів повідомили, що фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень допоможе компенсувати їх збитки від впровадження локдауну, тоді як 84% вважають такі кошти недостатніми.

Серед тих, кому не вдалося отримати допомогу, більшість, а саме 59% отримали відмову через невідповідність підприємства КВЕДам, яким вона виплачувалася. Ще 12% через те, що ФОП є одночасно найманим працівником, 9% – через технічні проблеми з платформою "Дія", серед інших причин – зупинка діяльності, несплата ЄСВ протягом останніх 3 місяців, тільки що відкритий ФОП.

Загальний обсяг наданої торік одноразової матеріальної допомоги, що виплачувалась у розмірі 8 тис. грн застрахованим особам у зв’язку із втратою частини заробітної плати або доходу через тимчасове зупинення роботи суб’єктів господарювання внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, становив 3,85 млрд гривень, з яких наймані працівники отримали 1,85 млрд грн, фізичні особи — підприємці — 2,0 млрд гривень.

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