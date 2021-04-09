Карантинные 8 тысяч возвращаются: закон вступил в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Закон о поддержке малого бизнеса и людей в "красных" зонах карантина вступил в силу в пятницу, 9 апреля. Отныне физические лица - предприниматели смогут рассчитывать на помощь, в том числе на 8 тысяч гривен единовременного пособия, пишет УНН.
Детали
Речь идет о законе "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, принятый Верховной Радой 30 марта.
Закон опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" 8 апреля и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 9 апреля.
Он направлен на поддержку малого бизнеса и людей, вовлеченных в него, в условиях усиления карантина.
Согласно закону, физические лица – предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в «красных» зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.
Кроме гарантированной государством помощи, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.
Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".
Доступ к подаче заявки в "Дія" обещают уже со следующей недели, то есть с 12 апреля.
Дополнение
В прошлом году также действовала такая помощь. Согласно опросу, тогда лишь 36% опрошенных предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой в 8 тысяч. Большинство предпринимателей, которым подтвердили выплату, а именно 33%, получили средства через неделю после успешной подачи заявления. Только 3% ФЛП сообщили, что финансовая помощь в размере 8 тысяч гривен поможет компенсировать их убытки от внедрения локдауна, тогда как 84% считают такие средства недостаточными.
Среди тех, кому не удалось получить помощь, большинство, а именно 59% получили отказ из-за несоответствия предприятия КВЭД, которым она выплачивалась. Еще 12% из-за того, что ФЛП является одновременно наемным работником, 9% - из-за технических проблем с платформой "Дія", среди других причин - остановка деятельности, неуплата ЕСВ в течение последних 3 месяцев, только что открытый ФЛП.
Общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн застрахованным лицам в связи с потерей части заработной платы или дохода из-за временного приостановления работы субъектов хозяйствования вследствие введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели - 2,0 млрд гривен.