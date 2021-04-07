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Карантинні 8 тисяч: зареєструватись на отримання допомоги можна буде наступного тижня - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Зареєструватись на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тис. грн на порталі “Дія” можна буде вже наступного тижня. Про це під час засідання уряду в середу заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зі слів прем’єра, уряд на доручення Президента вже розробив, а Верховна Рада затвердила механізм підтримки громадян та бізнесу у разі посилення карантинних заходів, який передбачає надання одноразової грошової допомоги в розмірі 8 тисяч грн.

Цей механізм підтримки уже працював взимку, наразі він повертається до регіонів, що перебувають у “червоних” зонах.

Цитата

“Сьогодні у нас на порядку денному рішення, які дозволять запустити цей масштабний проект підтримки бізнесу, виплати як і минулого разу будуть здійснюватись автоматично після подання заявки на портал або у застосунку „Дія“, зареєструватись на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тис. грн можна буде вже наступного тижня”, — сказав Шмигаль.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський напередодні підписав Закон щодо фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень.

Відповідно до закону, фізичні особи — підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у “червоних” зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім цього, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

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