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Карантинные 8 тысяч: зарегистрироваться на получение помощи можно будет на следующей неделе - Шмыгаль

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн на портале “Дия” можно будет на следующей неделе. Об этом во время заседания правительства в среду заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам премьера, правительство по поручению Президента уже разработало, а Верховная Рада утвердила механизм поддержки граждан и бизнеса в случае усиления карантинных мероприятий, который предусматривает предоставление единовременной денежной помощи в размере 8 тысяч грн.

Этот механизм поддержки уже работал зимой, пока он возвращается в регионы, находящиеся в “красных” зонах.

Цитата

“Сегодня у нас на повестке дня решения, которые позволят запустить этот масштабный проект поддержки бизнеса, выплаты как и в прошлый раз будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портал или в приложении „Дия“, зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн можно будет уже на следующей неделе”, — сказал Шмыгаль.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал Закон о финансовой поддержке застрахованных лиц, пострадавших от карантинных ограничений.

Согласно закону, физические лица — предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в “красных” зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.

Кроме этого, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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