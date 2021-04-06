Карантинні 8 тисяч для бізнесу: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
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"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня", - повідомили в пресслужбі.
Деталі
Відповідно до закону, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.
Окрім цього, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.
Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Що було раніше
Верховна Рада України у вівторок ухвалила за основу та в цілому внесений Президентом Володимиром Зеленським законопроект № 5300 про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Минулого тижня Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон та передав його на підпис Президенту.