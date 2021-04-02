Карантинні 8 тисяч для бізнесу: закон передано на підпис Зеленському

Цитата

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон „Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ (проект № 5300)... Закон направлений на підпис Президенту України”, — інформують у пресслужбі.

Деталі

Документом передбачено надання допомоги застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки, за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 8 тис. гривень та за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Допомога надаватиметься у разі перебування страхувальника відповідної застрахованої особи на обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій запроваджено додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням COVID-19.

Що було раніше

Верховна Рада України у вівторок ухвалила за основу та в цілому внесений Президентом Володимиром Зеленським законопроект № 5300 про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.