Карантинні 8 тисяч для бізнесу: закон передано на підпис Зеленському

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон щодо фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень, документ передано на підпис Президенту. Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради, передає УНН.

Цитата

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон „Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ (проект № 5300)... Закон направлений на підпис Президенту України”, — інформують у пресслужбі.

Деталі

Документом передбачено надання допомоги застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки, за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 8 тис. гривень та за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Допомога надаватиметься у разі перебування страхувальника відповідної застрахованої особи на обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій запроваджено додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням COVID-19.

Що було раніше

Верховна Рада України у вівторок ухвалила за основу та в цілому внесений Президентом Володимиром Зеленським законопроект № 5300 про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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