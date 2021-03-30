Карантинні 8 тисяч повертаються: Рада ухвалила законопроект

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“Президент України наполягає на посиленні допомоги малому та середньому бізнесу. З огляду на це, 24 березня було внесено законопроект, яким пропонується фінансова підтримка фізичним особам - підприємцям, найманим працівникам, види діяльності яких буде обмежено відповідно до того, що певна територія буде віднесена до "червоної зони“ відповідно до постанови КМУ. Законопроектом пропонується державна допомога двох джерел: це Державний бюджет (це гарантована сума у розмірі 8 тис. грн.) і за рахунок місцевих бюджетів виключно у розмірі, який приймається відповідним рішенням місцевих рад, з місцевого бюджету”, — сказала заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, представляючи законопроект у Верховній Раді.

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Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом передбачено надання допомоги застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки, за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 8 тис. гривень та за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Допомога надаватиметься у разі перебування страхувальника відповідної застрахованої особи на обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій запроваджено додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням COVID-19.

Зазначається, що ухвалення та реалізація положень, передбачених законопроектом, потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

При цьому вказується, що загальний обсяг наданої торік одноразової матеріальної допомоги, що виплачувалась у розмірі 8 тис. грн застрахованим особам у зв’язку із втратою частини заробітної плати або доходу через тимчасове зупинення роботи суб’єктів господарювання внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, становив 3,85 млрд гривень, з яких наймані працівники отримали 1,85 млрд грн, фізичні особи — підприємці — 2,0 млрд гривень.

Що було раніше

Наприкінці минулого року Кабінет міністрів України затвердив порядок надання соціальної підтримки у вигляді одноразової виплати 8 тис. грн для застрахованих осіб та суб’єктів господарювання під час карантину.