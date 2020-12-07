Кабмін затвердив порядок виплати 8 тис. грн компенсації за "локдаун" для підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання соціальної підтримки у вигляді одноразової виплати 8 тис. грн для застрахованих осіб та суб'єктів господарювання під час карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на постанову уряду.
"Відповідно до Закону України "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання, поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2" Кабінет Міністрів України постановляє: затвердити Порядок звернення та надання у 2020 році одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, що додаються", - сказано у постанові.
Вказується, що головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.
"Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду, відкритий в АТ "Ощадбанк". Пенсійним фонд не пізніше 23 грудня 2020 року надсилає Мінсоцполітики заявку про перерахування коштів для виплати одноразової матеріальної допомоги", - відзначається у постанові.
Так, одноразова матеріальна допомога надається застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів та фізичним особам-підприємцям, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширення коронавірусної хвороби COVID-19.
Додається, що виплата одноразової матеріальної допомоги здійснюється на підставі заяви про надання одноразової матеріальної допомоги, поданої застрахованою особою до 21 грудня 2020 року включно.
"Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться АТ "Ощадбанк" через банківський рахунок у банку, що зазначаються у заяві застрахованої особи", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, Кабмін постановив понад 9,7 млрд гривень на виплату працівникам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.
"Кабінет Міністрів України постановляє виділити Міністерству соціальної політики 9 741 336 тисяч гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів", - йдеться у постанові.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому з урахуванням пропозицій комітету президентський законопроект №4429 про соціальну підтримку у вигляді одноразової виплати 8 тис. грн для застрахованих осіб та суб'єктів господарювання під час карантину.
Як раніше повідомлялося в УНН, наприкінці листопада Президент Володимир Зеленський анонсував 8 тис. грн допомоги ФОПам та працівникам, які втратили роботу через карантин, запроваджений через коронавірус.