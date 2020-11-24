Зеленський анонсував 8 тис. грн "підтримки" ФОПам через карантин

“До Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроекти щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями”, — цитують Президента у пресслужбі.

За словами Глави держави, розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть таке. “Фізичні особи — підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн”, — йдеться у повідомленні ОП, в якому цитують Зеленського.

Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн, вказали в ОП.

Окрім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

“Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника”, — зазначив Президент.

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За словами Глави держави, це — майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

“Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію на сплату ЄСВ за своїх найманих працівників”, — сказав Президент.

Крім того, передбачаються податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб — підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

Глава держави також зазначив, що відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні.

“Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсації з часткового безробіття”, — сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що малий і середній бізнес уже отримали понад 13 млрд грн за програмою “Доступні кредити 5-7-9%”.

“Важливо, що програма "5-7-9“ продовжиться та розширить свої можливості в цьому та наступному році”, — додав Глава держави.

“Ми дуже сподіваємось на підтримку Верховною Радою всіх вищезазначених важливих кроків”, — наголосив Президент.

Володимир Зеленський також закликав громадян підтримувати улюблені кафе та ресторани, замовляючи у них доставку їжі.

“Розкажіть у соціальних мережах про місця, де вам завжди смачно й де можна замовити доставку, підтримавши їх таким чином. І сьогодні, і на вихідних”, — зазначив він.

Нагадаємо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Рішення розкритикували представники бізнесу та влада низки облцентрів. Підприємці виходили на мітинги.

Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем'єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.