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Зеленский анонсировал 8 тыс. грн "поддержки" ФЛП из-за карантина

Зеленский анонсировал 8 тыс. грн "поддержки" ФЛП из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 26528 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский анонсировал 8 тыс. грн помощи ФЛП и работникам, потерявшим работу из-за карантина, введенного из-за коронавируса. О таких мерах по поддержке бизнеса во время карантина он сообщил в своем новом влоге, передает УНН.

"В Верховную Раду в ближайшее время будут представлены законопроекты относительно мер по экономической поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями", - цитируют Президента в пресс-службе.

По словам Главы государства, разработанные законодательные инициативы, в частности, будут предусматривать такое. "Физические лица - предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн", - говорится в сообщении ОП, в котором цитируют Зеленского.

Согласно расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн, указали в ОП.

Кроме того, субъекты хозяйствования получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.

"Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя в размере до 8000 гривен на одного работника", - отметил Президент.

Предприятия, работа которых прекращается из-за карантин, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По словам Главы государства, это - почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юридических лиц.

"Если ужесточением карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников", - сказал Президент.

Кроме того, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц - предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Глава государства также отметил, что восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной.

"Это материальная помощь ФЛП, имеющим детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице", - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что малый и средний бизнес уже получили более 13 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Важно, что программа "5-7-9" продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году", - добавил Глава государства.

"Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов", - подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский также призвал граждан поддерживать любимые кафе и рестораны, заказывая у них доставку еды.

"Расскажите в социальных сетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом. И сегодня, и на выходных", - отметил он.

Напомним, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Решение раскритиковали представители бизнеса и власти ряда облцентров. Предприниматели выходили на митинги.

В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил при этом, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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