Рада підтримала виплату 8 тис. грн компенсації за "локдаун" для підприємців

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому з урахуванням пропозицій комітету президентський законопроект №4429 про соціальну підтримку у вигляді одноразової виплати 8 тис. грн для застрахованих осіб та суб'єктів господарювання під час карантину. Відповідне рішення підтримали 299 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді України за наслідками розгляду у першому читанні зазначений законопроект, підтримати з урахуванням пропозицій. Вони стосуються того, що ми змінили 2020 рік на 2021-й… Крім того, зміни стосуються механізму виплати, бо він новий для України. Виплата буде відбуватись через "Дію", а тому технічні зміни були надані, щоб забезпечити механізм виплати швидкої допомоги громадянам", - зазначила під час виступу голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Також нардепи проголосували за негайне підписання спікером парламенту цього законопроекту. Таке рішення підтримав 301 нардеп.

Законопроектом пропонується забезпечити за рахунок держбюджету:

▪️ виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження карантину;
▪️ виплати одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників та одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
▪️ передбачається тимчасово, протягом строку дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення, забезпечити можливість одержання державної підтримки суб’єктами малого і середнього підприємництва сфери громадського харчування.

Окрім того, пропонується наступне:
▪️ для суб’єктів господарювання, робота яких була тимчасово зупинена внаслідок карантину - продовжити на період дії карантину і протягом одного місяця з дня його закінчення дію договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів;
▪️ скасувати стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину або обмежувальних заходів для суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у зазначений період;
▪️ не застосовувати під час дії карантину та після його закінчення норму щодо призупинення дії та анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії;
▪️ включати до страхового стажу особи період, протягом якого застрахована особа отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину.

Також з метою недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій ФОПам надати можливість здійснити доплати до розміру мінімального страхового внеску за місяці часткового зменшення доходу на період карантину.

Нагадаємо, наприкінці листопада Президент Володимир Зеленський анонсував 8 тис. грн допомоги ФОПам та працівникам, які втратили роботу через карантин, запроваджений через коронавірус.

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