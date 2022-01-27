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Канада розширює підтримку безпеки України: виділяє ще 340 млн доларів

Канада розширює підтримку безпеки України: виділяє ще 340 млн доларів

Київ • УНН

 • 14999 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Канада виділить 340 мільйонів доларів на підтримку України, а також на продовження та розширення Операції UNIFIER, військової місії канадських збройних сил щодо навчання та нарощування потенціалу в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію уряду Канади.

Цитата:

“Сьогодні високоповажна Аніта Ананд, міністр національної оборони, і високоповажна Мелані Жолі, міністр закордонних справ, разом з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо і заступником прем’єр-міністра Христею Фріланд оголосили про виділення 340 мільйонів доларів на негайну підтримку України, а також Операцію UNIFIER, військову місію канадських збройних сил щодо навчання та нарощування потенціалу в Україні”, — інформує уряд Канади.

Деталі

Зазначається, що це гарантує, що військовослужбовці Збройних сил Канади (CAF) продовжуватимуть проводити розширену військову підготовку та наставництво для сил безпеки України до кінця березня 2025 року.

“Канада твердо підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Канада стривожена та засуджує російські загрози та нарощування військової міці в Україні та навколо неї. Канада, як і раніше, прихильна до дипломатичного рішення і продовжує закликати Росію до деескалації та початку змістовного діалогу”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що будь-яка подальша агресія з боку Росії матиме серйозні наслідки, і Канада продовжує працювати з союзниками та партнерами над скоординованою відповіддю.

Доповнення

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про продовження на три роки та розширення військової навчальної місії UNIFIER в Україні.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпечність нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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