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Канада расширяет поддержку безопасности Украины: выделяет еще 340 млн долларов

Канада расширяет поддержку безопасности Украины: выделяет еще 340 млн долларов

Киев • УНН

 • 14998 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Канада выделит 340 миллионов долларов на поддержку Украины, а также на продолжение и расширение Операции UNIFIER, военной миссии канадских вооруженных сил по обучению и наращиванию потенциала в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию правительства Канады.

Цитата:

“Сегодня достопочтенная Анита Ананд, министр национальной обороны, и достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел, вместе с премьер-министром Джастином Трюдо и заместителем премьер-министра Христией Фриланд объявили о выделении 340 миллионов долларов на немедленную поддержку Украины, а также на продление и расширение Операции UNIFIER, военную миссию канадских вооруженных сил по обучению и наращиванию потенциала в Украине”, — информирует правительство Канады.

Детали

Отмечается, что это гарантирует, что военнослужащие Вооруженных сил Канады (CAF) будут продолжать проводить расширенную военную подготовку и наставничество для сил безопасности Украины до конца марта 2025 года.

“Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Канада встревожена и осуждает российские угрозы и наращивание военной мощи на Украине и вокруг нее. Канада по-прежнему привержена дипломатическому решению и продолжает призывать Россию к деэскалации и началу содержательного диалога”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что любая дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь серьезные последствия, и Канада продолжает работать с союзниками и партнерами над скоординированным ответом.

Дополнение

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о продлении на три года и расширении военной учебной миссии UNIFIER в Украине.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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