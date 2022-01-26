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Шахед-136

Канада продовжила та розширила військову місію в Україні

Канада продовжила та розширила військову місію в Україні

Київ • УНН

 • 25479 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про продовження на три роки та розширення військової навчальної місії UNIFIER в Україні. Про це інформує УНН із посиланням на CTV News Toronto.

Деталі

У межах навчальної місії Канада планує збільшити кількість своїх військових з 200 до 400 осіб. Як зазначили, приблизно 60 військовослужбовців збройних сил Канади вирушать до України вже найближчим днями.

"Найбільший внесок, який Канада може зробити для України зараз, — це люди. Наші солдати навчили понад 30 тисяч українських військових. Ми не маємо недооцінювати важливість цієї навчальної місії", — сказала міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Уряд Канади також анонсував надання Україні нелетальної зброї, обмін розвідувальними даними та пообіцяв підтримку у боротьбі з кібератаками на тлі загроз потенційного російського вторгнення.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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