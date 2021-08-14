Канада надасть притулок 20 тис. афганців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У зв'язку із небезпечною ситуацією в Афганістані, Канада готова надати притулок 20 тисячам афганців. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Канада планує переселити понад 20 000 вразливих афганців, включаючи жінок -лідерів, правозахисників та журналістів. Таке рішення прийнято, щоб захистити їх від репресій талібів. Про це заявив міністр імміграції Марко Мендічіно.
Це стосуватиметься як людей, які хочуть покинути Афганістан, так і тих, хто вже перебуває в сусідніх країнах.
Доповнення
Чехія створює кризовий штаб із захисту свого посольства в Афганістані.
Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас повідомив, що Німеччина вивезе німецьких дипломатів зі свого посольства в Кабулі через настання бойовиків ісламістського радикального руху "Талібан". Чартерні рейси заплановані до кінця серпня.
Про закриття свого посольства в Кабулі також повідомила Норвегія. Влада заявила про евакуацію своїх дипломатів, а також місцевих співробітників та їх сімей.
Крім того, громадян Великобританії будуть евакуювати з Афганістану. Для цього британський уряд направить майже 600 військовослужбовців.
Контекст
Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Президент Джо Байден заявив, що військова місія в країні завершиться 31 серпня 2021 року.
Радикальний рух "Талібан" організувало масштабний наступ і захопило багато провінцій. Так, напередодні стало відомо про захоплення другого за величиною афганського міста Кандагар, а також третього за величиною - Герата.
За даними військової розвідки США, протягом 30-90 днів таліби можуть захопити і столицю - Кабул.