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Канада предоставит убежище 20 тыс. афганцев

Канада предоставит убежище 20 тыс. афганцев

Киев  •  УНН

 • 24642 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В связи с опасной ситуацией в Афганистане, Канада готова предоставить убежище 20 тысячам афганцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Канада планирует переселить более 20 000 уязвимых афганцев, включая женщин-лидеров, правозащитников и журналистов. Такое решение принято, чтобы защитить их от репрессий талибов. Об этом заявил министр иммиграции Марк Мендичино.

Это будет касаться как людей, которые хотят покинуть Афганистан, так и тех, кто уже находится в соседних странах.

Дополнение

Чехия создает кризисный штаб по защите своего посольства в Афганистане.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия вывезет немецких дипломатов из своего посольства в Кабуле из-за наступления боевиков исламистского радикального движения “Талибан”. Чартерные рейсы запланированы до конца августа.

О закрытии своего посольства в Кабуле также сообщила Норвегия. Власти заявили об эвакуации своих дипломатов, а также местных сотрудников и их семей.

Кроме того, граждан Великобритании будут эвакуировать из Афганистана. Для этого британское правительство направит почти 600 военнослужащих.

Контекст

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021.

Радикальное движение “Талибан” организовало масштабное наступление и захватила много провинций. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата.

По данным военной разведки США, в течение 30-90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.

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