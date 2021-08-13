Чехія створює кризовий штаб із захисту свого посольства в Афганістані

Деталі

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек повідомив, що в суботу, 14 серпня, відбудеться засідання кризового штабу МЗС, на якому будуть розглянуті практичні завдання захисту співробітників посольства в Кабулі, а також жителів, надавали сприяння Чеській Республіці.

Цитата

"Міністерство оборони Чехії склало перелік афганських, які працювали з чеським військовим контингентом, перекладачів, яким буде надана допомога. З афганцями, які допомагали чеським військовим «в найкритичніших ситуаціях», найближчим часом зв'яжуться представники відомства ", - цитує видання прес-службу Міноборони країни.

деталі

Відзначається, що після виведення з Афганістану військ НАТО рух "Талібан" захопило значну частину територій і великих населених пунктів.

У Чехії прогнозують, що протягом декількох тижнів під загрозою опиниться Кабул. Відзначається, що афганцям будуть запропоновані грошові суми, однак не виключено, що вони зможуть виїхати до Чехії.

"МЗС Чехії готовий як виняток надати чеському посольству можливість оформити необхідні візи ... Допомога може бути надана приблизно 20 перекладачам", - додає видання.

Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек повідомив, що Чеська Республіка не буде зупиняти процес депортації громадян Афганістану, яким було відмовлено в наданні притулку. На тлі настання "Талібану" деякі європейські країни - ФРН, Франція, Нідерланди і Швейцарія призупинили висилку афганців.

Додамо

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас повідомив, що Німеччина вивезе німецьких дипломатів зі свого посольства в Кабулі через настання бойовиків ісламістського радикального руху "Талібан". Чартерні рейси заплановані до кінця серпня.

Про закриття свого посольства в Кабулі також повідомила Норвегія. Влада заявила про евакуацію своїх дипломатів, а також місцевих співробітників та їх сімей.

Крім того, громадян Великобританії будуть евакуювати з Афганістану. Для цього британський уряд направить майже 600 військовослужбовців.

Контекст

Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Президент Джо Байден заявив, що військова місія в країні завершиться 31 серпня 2021 року.

Радикальний рух "Талібан" організувало масштабний наступ і захопило багато провінцій. Так, напередодні стало відомо про захоплення другого за величиною афганського міста Кандагар, а також третього за величиною - Герата.

За даними військової розвідки США, протягом 30-90 днів таліби можуть захопити і столицю - Кабул.