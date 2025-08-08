Кабмін звільнив двох заступників міністрів освіти та соцполітики: про кого йдеться

Кабінет міністрів України звільнив зі своїх посад заступників двох міністрів – освіти і науки, а також соціальної політики. Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Уряд звільнив Володимира Василенка з посади заступника Міністра соціальної політики України, а Михайла Винницького – з посади заступника Міністра освіти і науки України.

Додатково

Володимир Василенко став заступником Міністра соціальної політики України з лютого 2025 року. У відомстві він відповідав за роботу у напрямку безбар’єрності та підтримки людей з інвалідністю.

Михайло Винницький був призначений на посаду заступника міністра Оксена Лісового у травні 2023 року. До цього він був викладачем у Києво-Могилянській академії, а також Могилянській та Львівській бізнес-школах Українського Католицького університету.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА за його заявою. Кабмін погодив звільнення Гайдая, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми із закупівлі БПЛА.