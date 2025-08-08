$41.460.15
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 59329 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 70875 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 44741 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 91849 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 61563 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 46360 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 35592 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 85594 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25467 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кабмін звільнив двох заступників міністрів освіти та соцполітики: про кого йдеться

Київ • УНН

 • 2358 перегляди

Уряд звільнив Володимира Василенка з посади заступника Міністра соціальної політики, а Михайла Винницького - з посади заступника Міністра освіти і науки.

Кабмін звільнив двох заступників міністрів освіти та соцполітики: про кого йдеться

Кабінет міністрів України звільнив зі своїх посад заступників двох міністрів – освіти і науки, а також соціальної політики. Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Уряд звільнив Володимира Василенка з посади заступника Міністра соціальної політики України, а Михайла Винницького – з посади заступника Міністра освіти і науки України.

Додатково

Володимир Василенко став заступником Міністра соціальної політики України з лютого 2025 року. У відомстві він відповідав за роботу у напрямку безбар’єрності та підтримки людей з інвалідністю.

Михайло Винницький був призначений на посаду заступника міністра Оксена Лісового у травні 2023 року. До цього він був викладачем у Києво-Могилянській академії, а також Могилянській та Львівській бізнес-школах Українського Католицького університету.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА за його заявою. Кабмін погодив звільнення Гайдая, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми із закупівлі БПЛА.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Міністерство соціальної політики України
Міністерство освіти і науки України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна