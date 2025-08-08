Кабмин уволил двух заместителей министров образования и соцполитики: о ком идет речь
Киев • УНН
Правительство уволило Владимира Василенко с должности заместителя Министра социальной политики, а Михаила Винницкого - с должности заместителя Министра образования и науки.
Кабинет министров Украины уволил с должностей заместителей двух министров – образования и науки, а также социальной политики. Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Правительство уволило Владимира Василенко с должности заместителя Министра социальной политики Украины, а Михаила Винницкого – с должности заместителя Министра образования и науки Украины.
Дополнительно
Владимир Василенко стал заместителем Министра социальной политики Украины с февраля 2025 года. В ведомстве он отвечал за работу в направлении безбарьерности и поддержки людей с инвалидностью.
Михаил Винницкий был назначен на должность заместителя министра Оксена Лисового в мае 2023 года. До этого он был преподавателем в Киево-Могилянской академии, а также Могилянской и Львовской бизнес-школах Украинского Католического университета.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Луганской ОВА Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА по его заявлению. Кабмин согласовал увольнение Гайдая, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме по закупке БПЛА.