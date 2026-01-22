Кабмін запровадив гранти на сховища для овочей та фруктів і компенсації за пошкоджені посіви - Свириденко

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень для підтримки агровиробників, від яких напряму залежить продовольча безпека держави в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє премʼєр-міністр України Юлія Свириденко передає УНН.

Деталі

За її словами, під час аграрного засідання уряду було погоджено два ключові напрями державної підтримки.

Першим рішенням запроваджено новий напрям грантової підтримки для агровиробників - будівництво овочесховищ і фруктосховищ. Відтепер підприємці зможуть отримати державні гранти на зведення нових сховищ місткістю від 3 тисяч тонн за умови створення робочих місць.

Держава покриватиме до 30% вартості будівництва, але не більше 20 млн грн, за умови співфінансування з боку отримувача гранту.

Для прифронтових регіонів передбачені пільгові умови. Зокрема, держава зможе компенсувати до 50% вартості будівництва, якщо підприємство:

розташоване на територіях активних або можливих бойових дій;

має у власності 80% земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях.

Другим рішенням уряд удосконалив механізм компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях. Отримати державну підтримку зможуть аграрії, які працюють на територіях активних або можливих бойових дій і зазнали втрат унаслідок війни або складних погодних умов.

Розмір компенсації становитиме до 4 700 грн за гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2 тисячі гектарів одному господарству.

Як наголосила Юлія Свириденко, адресна підтримка дозволить аграріям зберегти виробництво та продовжити роботу в надзвичайно складних умовах.

Обидва рішення - це інвестиція в продовольчу безпеку держави. Вони дадуть аграріям можливість краще планувати виробництво та сприятимуть економічній активності громад, зокрема поблизу лінії фронту - зазначила премʼєр-міністр.

