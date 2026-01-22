Кабмін запровадив гранти на сховища для овочей та фруктів і компенсації за пошкоджені посіви - Свириденко

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:49 • 1544 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 6432 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 1850 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 6276 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 12157 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 18756 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 25971 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41003 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39457 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 64233 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 8742 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 14290 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 28211 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 15493 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 12745 перегляди
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 6436 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 6874 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 64234 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 56685 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 56605 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Марк Рютте
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Кривий Ріг
Давос
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 20747 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 18193 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 18892 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 56605 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 37645 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Fox News

Кабмін запровадив гранти на сховища для овочей та фруктів і компенсації за пошкоджені посіви - Свириденко

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підтримку агровиробників, запровадивши гранти на будівництво овоче- та фруктосховищ. Також удосконалено механізм компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях.

Кабмін запровадив гранти на сховища для овочей та фруктів і компенсації за пошкоджені посіви - Свириденко

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень для підтримки агровиробників, від яких напряму залежить продовольча безпека держави в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє премʼєр-міністр України Юлія Свириденко передає УНН.

Деталі

За її словами, під час аграрного засідання уряду було погоджено два ключові напрями державної підтримки.

Першим рішенням запроваджено новий напрям грантової підтримки для агровиробників - будівництво овочесховищ і фруктосховищ. Відтепер підприємці зможуть отримати державні гранти на зведення нових сховищ місткістю від 3 тисяч тонн за умови створення робочих місць.

Держава покриватиме до 30% вартості будівництва, але не більше 20 млн грн, за умови співфінансування з боку отримувача гранту.

Для прифронтових регіонів передбачені пільгові умови. Зокрема, держава зможе компенсувати до 50% вартості будівництва, якщо підприємство:

  • розташоване на територіях активних або можливих бойових дій;
    • має у власності 80% земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях.

      Другим рішенням уряд удосконалив механізм компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях. Отримати державну підтримку зможуть аграрії, які працюють на територіях активних або можливих бойових дій і зазнали втрат унаслідок війни або складних погодних умов.

      Розмір компенсації становитиме до 4 700 грн за гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2 тисячі гектарів одному господарству.

      Як наголосила Юлія Свириденко, адресна підтримка дозволить аграріям зберегти виробництво та продовжити роботу в надзвичайно складних умовах.

      Обидва рішення - це інвестиція в продовольчу безпеку держави. Вони дадуть аграріям можливість краще планувати виробництво та сприятимуть економічній активності громад, зокрема поблизу лінії фронту

      - зазначила премʼєр-міністр.

      Україна має достатньо продовольства і має план щодо пунктів харчування за потреби - Свириденко20.01.26, 15:44 • 2626 переглядiв

      Андрій Тимощенков

      СуспільствоЕкономікаАгроновини
      Державний бюджет
      Кабінет Міністрів України
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Юлія Свириденко
      Україна